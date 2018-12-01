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Niet meer leverbaar
HC3535/15
Roestvrijstalen messen
13 lengtestanden
75 min. draadloos gebruik/8 uur opladen
Etui, schaar en baardkam
Onze Philips-tondeuse met nieuwe, innovatieve kam is ontworpen om te voorkomen dat het haar vast blijft zitten. Zo kunt u uw haar knippen zonder onderbrekingen.
De Philips haartrimmer 3000 is voorzien van geavanceerde DualCut-technologie voor maximale precisie. Hij wordt geleverd met dubbele mesjes en is ontworpen om net zo scherp te blijven als op de dag dat hij uit de verpakking kwam.
De zelfslijpende stalen mesjes zijn ontworpen om ongelooflijk lang mee te gaan. Zelfs na 5 jaar snijden ze met dezelfde precisie en nauwkeurigheid als op de dag dat ze uit de verpakking kwamen.
3.9
van 5
9
Reviews & awards
Stalev
01/12/2018
United Kingdom
Great Hair clipper
I recomend this hair clipper. Greate choice for price
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper
Cindy111
29/04/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr vielseitiger Funktionsumfang
Sehr vielseitiger Funktionsumfang und leise während des Gebrauchs.
Voordelen
Einfach zu bedienen und leise im Betrieb.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider
Sir Scapa
04/08/2021
Sverige
Bra garanti!
Inga rekomendationer än, har inte använt den tillräckligt mycket än.
Voordelen
5 stjernor pga den långa garantin.
Nadelen
Inga än!
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Sneller knippen zonder vastlopen, getest op haarlengtes tot 19 mm, in vergelijking met het vorige model kam
Trimt twee keer sneller vergeleken met het vorige Philips-model