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  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
  • Eenvoudig, gelijkmatig trimmen

Niet meer leverbaar

Hairclipper series 3000Tondeuse

HC3535/15

3.9
| (9) Reviews & awards
Eenvoudig, gelijkmatig trimmen
Trim eenvoudig en gelijkmatig. DualCut-technologie met zelfslijpende mesjes trimt twee keer zo snel*. Trim-n-Flow-technologie heeft een trimkam die vastlopen voorkomt. Zo creëert u in één keer de stijl die u wilt.
Bekijk alle voordelen

Sneller trimmen zonder vastlopen*

Eenvoudig, gelijkmatig trimmen

  • Roestvrijstalen messen

  • 13 lengtestanden

  • 75 min. draadloos gebruik/8 uur opladen

  • Etui, schaar en baardkam

Trim-n-Flow-technologie voor langdurig trimmen

Trim-n-Flow-technologie voor langdurig trimmen

Onze Philips-tondeuse met nieuwe, innovatieve kam is ontworpen om te voorkomen dat het haar vast blijft zitten. Zo kunt u uw haar knippen zonder onderbrekingen.

Maximale precisie met dubbele mesjes

Maximale precisie met dubbele mesjes

De Philips haartrimmer 3000 is voorzien van geavanceerde DualCut-technologie voor maximale precisie. Hij wordt geleverd met dubbele mesjes en is ontworpen om net zo scherp te blijven als op de dag dat hij uit de verpakking kwam.

Kies voor een perfecte, maar beschermende trimbeurt

Kies voor een perfecte, maar beschermende trimbeurt

De zelfslijpende stalen mesjes zijn ontworpen om ongelooflijk lang mee te gaan. Zelfs na 5 jaar snijden ze met dezelfde precisie en nauwkeurigheid als op de dag dat ze uit de verpakking kwamen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.9

van 5

9

Reviews & awards

3
2

01/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great Hair clipper

I recomend this hair clipper. Greate choice for price

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper

29/04/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr vielseitiger Funktionsumfang

Sehr vielseitiger Funktionsumfang und leise während des Gebrauchs.

Voordelen

Einfach zu bedienen und leise im Betrieb.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider

04/08/2021

Sverige

Sverige

Bra garanti!

Inga rekomendationer än, har inte använt den tillräckligt mycket än.

Voordelen

5 stjernor pga den långa garantin.

Nadelen

Inga än!

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Sneller knippen zonder vastlopen, getest op haarlengtes tot 19 mm, in vergelijking met het vorige model kam

  2. Trimt twee keer sneller vergeleken met het vorige Philips-model