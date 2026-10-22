Hairclipper series 3000

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CP0916
Verstelbare haarkam voor uw tondeuse
Deze verstelbare kam is voor de tondeuse. Gegarandeerde precisie voor de look die u in gedachten hebt.
Grijs
Haarlengte: 1-23 mm
Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.