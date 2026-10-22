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Hairclipper series 3000Verstelbare baardkam 1-23 mm

CP0916

Verstelbare haarkam voor uw tondeuse

Deze verstelbare kam is voor de tondeuse. Gegarandeerde precisie voor de look die u in gedachten hebt.

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Compatibele producten

Hairclipper series 3000

Hairclipper series 3000
Tondeuse

HC3510/13

Controleer hieronder op compatibiliteit

Verstelbare haarkam voor uw tondeuse

  • Grijs

  • Haarlengte: 1-23 mm

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