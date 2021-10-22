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  • Une coupe de cheveux rapide et uniforme
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Arrêté

Hairclipper series 3000Tondeuse à cheveux

HC3525/15

4.1
| (490) Avis | 85% recommandent ce produit
Une coupe de cheveux rapide et uniforme
La tondeuse à cheveux 3000 de Philips vous permet d'obtenir une coupe rapide et uniforme. Ses 13 hauteurs de coupe, sa technologie anti-bourrage et sa technologie DualCut permettent d'obtenir rapidement un résultat uniforme.
Voir tous les avantages

Coupe de cheveux plus rapide et sans bourrage

Une coupe de cheveux rapide et uniforme

  • Lames en acier inoxydable auto-affûtées

  • 13 hauteurs de coupe

  • 45 min d'autonomie pour 8 h de charge

Profitez d'une plus grande autonomie grâce au design optimisé par la technologie DuraPower

Profitez d'une plus grande autonomie grâce au design optimisé par la technologie DuraPower

Un appareil sur lequel vous pouvez toujours compter, pour un look exceptionnel. La technologie DuraPower protège le moteur et la batterie contre la surcharge pour prolonger la durée de vie de la tondeuse.

Réglez facilement la hauteur de coupe de 0,5 mm à 23 mm

Réglez facilement la hauteur de coupe de 0,5 mm à 23 mm

Ajustez facilement et précisément la longueur souhaitée. Choisissez parmi 12 réglages de 1 à 23 mm par incréments de 2 mm. Retirez simplement le sabot pour obtenir une coupe précise de 0,5 mm.

Lames en acier auto-affûtées, aucune lubrification requise

Lames en acier auto-affûtées, aucune lubrification requise

Se faire beau n'a jamais été aussi simple. Nos tondeuses sont dotées de lames auto-affûtées d'une durabilité exceptionnelle, garantissant une coupe précise, année après année.

Spécificités Techniques

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4.1

sur 6

490

Avis

85%

recommandent ce produit

22/10/2021

België

België

Acheteur vérifié

Tondeuse électrique pour cheveux

Coupe facilement tout types de cheveux en quelques passages

Avantages

Coupe très bien

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse à cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse à cheveux

28/08/2024

France

France

Acheteur vérifié

Simple et efficace

Je l’utilise pour les cheveux et le corps. Trois atouts majeurs : - le réglage et simple et précis - le sabot est stable, ne se décroche pas - l’alimentation sur secteur permet une utilisation optimale en continu

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux

25/09/2023

France

France

Acheteur vérifié

Simple efficace geniale

Super tout simplement......................... .....

Avantages

Rapport qualite prix

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux

Oui, je recommande ce produit

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