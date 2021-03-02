Ik heb kort maar behoorlijk dik haar. Maar dat zal deze tondeuse er niet van weerhouden het toch kort te krijgen. Eens in de zoveel tijd lukt het niet naar de kapper te gaan en doet mijn vrouw mijn haar scheren. Aangezien het maar af en toe is, zie ik geen noodzaak in het kopen van een dure tondeuse. Deze tondeuse is zeer betaalbaar en heeft genoeg standen (alhoewel ik er maar 3 nodig heb). Het enige minput zou kunnen zijn dat het opladen redelijk lang duurt, maar dat is vooral als je het vergeten bent of spontaan wilt doen.