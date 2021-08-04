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Arrêté
Lames en inox
13 hauteurs de coupe
75 min d'autonomie pour 8 h de charge
Notre tondeuse à cheveux Philips au nouveau sabot innovant est conçue pour éviter que les cheveux ne restent bloqués dans la tondeuse. Vous pourrez donc poursuivre votre tâche, du début à la fin, sans interruption.
La tondeuse à cheveux Philips 3000 est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.
Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.
4.5
sur 6
50
Avis
89%
recommandent ce produit
Martin66dn
04/08/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Für handwerklich geschickte reicht es
Bin zufrieden. Lässt sich leicht führen mit dem Aufsatz. Es wäre schön wenn es auch schmalere Geräte gäbe von Philipps.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Oui, je recommande ce produit
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Derarni
07/07/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Es tut das was es soll
Das Gerät funktioniert so wie es soll, liegt gut in der Hand und hat eine lange Akkudauer!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Oui, je recommande ce produit
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Kuebelwagen
15/06/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Gute Verarbeitung, auch für dicke Haare
Der Rasierer hat eine gute Verarbeitung. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Er ist auch sehr zu empfehlen bei dicken und vielen Haaren.
Avantages
Abtransport der geschnittenen Haare
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Oui, je recommande ce produit
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Une coupe plus rapide sans obstructions : tests avec hauteurs de coupe jusqu'à 19 mm. Comparaison avec le sabot précédent.
Coupe 2 fois plus rapide, par rapport au précédent modèle Philips