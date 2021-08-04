Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Roestvrijstalen messen
13 lengtestanden
75 min. draadloos gebruik/8 uur opladen
Onze Philips-tondeuse met nieuwe, innovatieve kam is ontworpen om te voorkomen dat het haar vast blijft zitten. Zo kunt u uw haar knippen zonder onderbrekingen.
De Philips haartrimmer 3000 is voorzien van geavanceerde DualCut-technologie voor maximale precisie. Hij wordt geleverd met dubbele mesjes en is ontworpen om net zo scherp te blijven als op de dag dat hij uit de verpakking kwam.
De zelfslijpende stalen mesjes zijn ontworpen om ongelooflijk lang mee te gaan. Zelfs na 5 jaar snijden ze met dezelfde precisie en nauwkeurigheid als op de dag dat ze uit de verpakking kwamen.
4.5
van 5
50
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Martin66dn
04/08/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Für handwerklich geschickte reicht es
Bin zufrieden. Lässt sich leicht führen mit dem Aufsatz. Es wäre schön wenn es auch schmalere Geräte gäbe von Philipps.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Derarni
07/07/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Es tut das was es soll
Das Gerät funktioniert so wie es soll, liegt gut in der Hand und hat eine lange Akkudauer!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Kuebelwagen
15/06/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Gute Verarbeitung, auch für dicke Haare
Der Rasierer hat eine gute Verarbeitung. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Er ist auch sehr zu empfehlen bei dicken und vielen Haaren.
Voordelen
Abtransport der geschnittenen Haare
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Sneller knippen zonder vastlopen, getest op haarlengtes tot 19 mm, in vergelijking met het vorige model kam
Trimt twee keer sneller vergeleken met het vorige Philips-model