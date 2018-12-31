ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
  • Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide

Reconditionné

PerfectCare Elite PlusCentrale vapeur

GC9682/80R1

1 récompense

Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide
Avec son fer ultra-léger et sa production de vapeur automatique intelligente ultra-pratique, la centrale vapeur PerfectCare Elite Plus rend le repassage plus facile et rapide. Il est inutile de régler la température et le risque de brûlure est inexistant.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide

Vapeur auto. intelligente : repassage facile et rapide

  • Jusqu'à 600 g d'effet pressing

  • Réservoir 1,8 l amovible

  • Technologie OptimalTEMP

  • Vapeur automatique et silencieuse

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

Grand réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile

Grand réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile

Le réservoir transparent de 1,8 l vous permet jusqu'à 2 heures d'utilisation continue. Lorsqu'il est vide, le voyant vous avertit. Vous pouvez alors le remplir facilement au robinet à votre convenance, grâce à sa grande ouverture de remplissage.

Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous pouvez repasser tous les tissus, à tout moment.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.