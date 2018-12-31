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Reconditionné
GC9682/80R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
Jusqu'à 600 g d'effet pressing
Réservoir 1,8 l amovible
Technologie OptimalTEMP
Vapeur automatique et silencieuse
La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.
Le réservoir transparent de 1,8 l vous permet jusqu'à 2 heures d'utilisation continue. Lorsqu'il est vide, le voyant vous avertit. Vous pouvez alors le remplir facilement au robinet à votre convenance, grâce à sa grande ouverture de remplissage.
Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous pouvez repasser tous les tissus, à tout moment.