Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Repassage
Toutes les séries
PerfectCare Elite Plus Centrale vapeur
Assistance
GC9682/80R1
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Tout (3)
Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Comment nettoyer la semelle du fer de la centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer le réservoir d'eau de la centrale vapeur Philips ?
PC Elite Steam generatorRéservoir amovible pour votre fer
PC Elite Steam generatorEnsemble de couvercles de rinçage pour votre fer
Le voyant d'eau de ma centrale vapeur Philips clignote
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider