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Alle series

  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
  • Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten

Refurbishment

PerfectCare Elite PlusStrijkijzer met stoomgenerator - refurbished

GC9682/80R1

1 Prijs

Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten
PerfectCare Elite Plus is de stoomgenerator die makkelijker strijken en snellere resultaten biedt met zijn ultralichte en intelligente automatische stoom, voor ultiem gemak. Geen temperatuurinstellingen vereist en geen brandplekken - gegarandeerd.
Bekijk alle voordelen

Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten

Intelligente automatische stoom voor makkelijker strijken en snellere resultaten

  • Stoomstoot tot 600 g

  • Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

  • OptimalTEMP-technologie

  • Automatische en stille stoom

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken als sneeuw voor de zon verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar het nodig is. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen op te frissen.

Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Het transparante reservoir van 1,8 liter is goed voor maximaal 2 uur ononderbroken gebruik. Wanneer het waterreservoir leeg is, gaat het indicatielampje branden en kunt u het reservoir eenvoudig op elk gewenst moment onder de kraan bijvullen via de grote vulopening.

OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen nodig

OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen nodig

Strijk alles van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur te hoeven aanpassen. Dankzij OptimalTEMP zijn geen draaiwiel en instellingen nodig. U hoeft uw kleding dus niet langer vooraf te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent altijd klaar voor elke stof.

Technische specificaties

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