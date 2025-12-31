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Refurbishment
GC9682/80R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
Stoomstoot tot 600 g
Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter
OptimalTEMP-technologie
Automatische en stille stoom
Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken als sneeuw voor de zon verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar het nodig is. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen op te frissen.
Het transparante reservoir van 1,8 liter is goed voor maximaal 2 uur ononderbroken gebruik. Wanneer het waterreservoir leeg is, gaat het indicatielampje branden en kunt u het reservoir eenvoudig op elk gewenst moment onder de kraan bijvullen via de grote vulopening.
Strijk alles van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur te hoeven aanpassen. Dankzij OptimalTEMP zijn geen draaiwiel en instellingen nodig. U hoeft uw kleding dus niet langer vooraf te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent altijd klaar voor elke stof.