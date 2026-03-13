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PerfectCare Elite Plus Strijkijzer met stoomgenerator - refurbished
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GC9682/80R1
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Alles (3)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
De zoolplaat van mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator schoonmaken
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
PC Elite Steam generatorAfneembaar waterreservoir voor uw strijkijzer
PC Elite Steam generatorSpoelkapaccessoire voor uw strijkijzer
Het blauwe lampje op de Philips-stoomgenerator knippert
Mijn Philips-stoomgenerator strijkt kreuken niet glad
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