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PerfectCare Aqua Pro Centrale vapeur
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Eco passport Philips PerfectCare Aqua Pro Steam generator iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Pro Steam generator iron GC9324/20 - English (US)
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Autres dysfonctionnements (1)
Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Le bouton Decalc de mon fer Philips ne s'enfonce pas
Puis-je poser mon fer Philips sur la planche ?
Comment détartrer ma centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer le réservoir d'eau de la centrale vapeur Philips ?
Série 500Rasoir anti-bouloche
De l'eau fuit de la semelle du fer de la centrale vapeur Philips.
De l'eau fuit de la semelle de mon fer vapeur Philips
Ma table à repasser est humide et je remarque de l'eau sur le sol.
Le voyant d'eau de ma centrale vapeur Philips clignote
Le fer de ma centrale vapeur Philips s'arrête tout seul
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