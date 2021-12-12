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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Druk max. 6,5 bar
Stoomstoot tot 440 g
Waterreservoircapaciteit van 2,5 l
Ultralicht strijkijzer
Het 2,5 liter waterreservoir is extra groot, zodat u het apparaat tot wel 3 uur aaneengesloten kunt gebruiken, zonder het reservoir bij te vullen. Het is ook transparant, zodat u een 360°-beeld van het reservoir krijgt, om gemakkelijk te kunnen zien hoe veel water u hebt om stoom te maken. Uw stoomgenerator heeft een grote vulopening, waardoor u eenvoudig het reservoir ook op ieder moment tijdens het strijken bij kunt vullen onder de kraan of met een kan of fles
Regelmatig ontkalken beschermt het strijkijzer en zorgt ervoor dat u de allerbeste stoomprestaties behoudt. De speciaal ontworpen en goed geplaatste Easy De-Calc Plus-functie voorkomt op de ideale manier kalkaanslag en verlengt de levensduur van het stoomstrijkijzer. Zowel het lampje als het geluid van het strijkijzer laten u weten wanneer het tijd is om te reinigen en te ontkalken. Wanneer het apparaat koud is, verwijdert u de Easy De-Calc-knop, verzamelt u het vieze water en gooit u het weg.
Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van uw strijkresultaten. De ECO-modus gebruikt minder stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.
Prijzen
4.8
van 5
41
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
12/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
É um produto de alta qualidade
Porque e uma marca excelente. Recomendo a toda família e amigos. Já tive um dos primeiros que saiu no mercado e durante muito tempo não consegui encontrar outro igual
Voordelen
A roupa fica muito bem passada
Nadelen
Para mim nao tem desvantagens
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Ferro com gerador de vapor
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Ferro com gerador de vapor
HCSantos
07/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Ferro tipo profissional
Fantástica caldeira. Dos melhores ferro que já me passaram nas mãos. Só o facto de não me ter que preocupar com a temperatura de cada tipo de tecido é maravilhoso. Recomendo avidamente. Não se vai arrepender.
Voordelen
Regula a temperatura sozinho. Ferro leve
Nadelen
Não passa a roupa sozinho
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Ferro com gerador de vapor
05/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Ferro toopppp.
Recomendo. Estou a pensar em trocar todos os electrodomésticos pequenos para a Philips...
Voordelen
Super prático... adoro sempre que posso recomendo a marca.
Nadelen
Ñ tem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Ferro com gerador de vapor
tot 45% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, ECO-modus in vergelijking met de TURBO-modus