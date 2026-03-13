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Arrêté
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GC9241/02
Arrêté
De l'eau fuit de la semelle de mon fer vapeur Philips
Le voyant d'eau de ma centrale vapeur Philips clignote
Le fer de ma centrale vapeur Philips s'arrête tout seul
Mon fer vapeur Philips ne chauffe plus.
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Mon fer ou mon défroisseur Philips coupe le courant
Le voyant Calc-Clean de ma centrale vapeur Philips continue de clignoter