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Niet meer leverbaar
Ultrasnel strijken
Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier... U kunt alle stoffen achter elkaar door strijken zonder iets te moeten instellen. Het Philips PerfectCare-strijkijzer biedt snel resultaat bij alle stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.
Druk max. 6,5 bar
Stoomstoot van max. 340 g
Draagvergrendeling
Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter
Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.
Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.
Extreem langdurige stoomprestaties: de exclusieve Easy De-Calc-functie van Philips is ideaal om de gevolgen van hard water tegen te gaan en verlengt de levensduur van de stoomgenerator. Het strijkijzer geeft via een lampje en een geluid aan wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het vuile water met kalk op in een kop.
Prijzen
4.5
van 5
57
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Binneke
04/01/2016
België
Zeer intressante stoommachine
Ik ben proffesioneel strijkster dus voor mij mag het vlot gaan, met deze stoommachine gaat het prima!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert GC9241/02 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert GC9241/02 Strijkijzer met stoomgenerator
darlet0
20/09/2014
België
super handig in gebruik
super gemakkelijk in gebruik. Hoeft niets in te stellen, je kan een hele strijk doen met één water reservoir. Indien je halverwege de strijk wordt opgehouden bv door een telefoon schakelt het toestel zich uit in spaarmodus. Super goed in het strijken van delicate stoffen. Heb de proef op de som gedaan. Heb een zijde bloezen halverwege mijn strijk gedaan, dus het toestel stond al zeer warm en niets aan de hand. De bloezen perfect gestreken. Deed ik dit met mijn oude strijkijzer was de bloes voor de vuilbak geweest. Nadien heb ik een katoenen hemd gestreken en dat was ook perfect kreukelloos gestreken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert GC9241/02 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert GC9241/02 Strijkijzer met stoomgenerator
mandy1976
20/09/2014
België
Zeer goed toestel!!
Ik heb deze toevallig kunnen testen voor 3 weken en ben zééér overtuigd en ga het zeker bijhouden! Niet van de kleinste de bak maar de draad is zeker lang genoeg! Zeer vlot ,handig en heel handig dat je niet moet aanpassen naargelang het soort kleding. Zéker een aanrader en zéker de centen waard!! toptoestel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert GC9241/02 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert GC9241/02 Strijkijzer met stoomgenerator