Wat een droom van een strijkijzer! Na 2 minuten opwarmen kan je er letterlijk en figuurlijk invliegen. De strijkzool glijdt over je was en laat het kreukloos achter. Of je nu nog snel iets moet strijken voor 's morgens de deur uit te gaan of je een hele stapel liggen hebt, met dit strijkijzer van Philips lukt het je zoals nooit voorheen. Geen geklungel meer met juiste temperatuur instellen, niet meer zoeken naar afgeknipte etiketten of je dit bloesje wel mag strijken, de perfectcare heeft er allemaal zelf aan gedacht. Mijn zoon heeft veel t-shirts met opdruk, die dikwijls vast kwamen te zitten aan de strijkzool, of die na het strijken vol let ribbels zaten of uitgelopen letters, dat heb ik met dit strijksysteem nog niet voorgehad. Het ijzer ligt goed in de hand en is eerder licht. Als je het vergeet uit te doen, schakelt hij vanzelf uit. Ook heel handig is de vergrendeling. Enerzijds als je je strijkijzer laat staan en het bvb nog warm is, is dit geen probleem voor kinderen, aangezien de strijkzool zo afgeschermd is, maar ook voor het opbergen, aangezien het heel makkelijk te verplaatsen is op die manier! Nog een grote plus is dat je eerst je was niet meer moet sorteren, waardoor je toch ook veel tijd bespaart. De prijs is een beetje een minpunt als je dat bedrag daar zo ineens moet betalen, maar van de andere kant is hij zeker zijn prijs waard!