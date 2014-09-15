Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Repassage ultra-rapide
Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton… dans n'importe quel ordre et sans réglage. Le fer Philips PerfectCare garantit des résultats parfaits, très rapidement et sans risque d'endommager vos vêtements. Le repassage devient un jeu d'enfant.
Pression maxi. 6,5 bars
Effet pressing jusqu'à 340 g
Système de verrouillage
Réservoir d'eau amovible de 1,5 l
La vapeur est prête en 2 minutes, et le réservoir peut être rempli à tout moment pendant le repassage.
Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.
Une production durable de vapeur : la fonction exclusive Easy De-Calc de Philips est idéale pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Votre fer vous indique quand recourir à cette fonction au moyen d'un voyant et d'un signal sonore. Attendez impérativement que l'appareil soit froid, puis ouvrez le bouton Easy De-Calc et recueillez l'eau sale contenant des résidus de calcaire dans une tasse.
Récompenses
4.5
sur 6
57
Avis
89%
recommandent ce produit
moustique09
15/09/2014
België
indispensable
facilité d'utilisation ,temps de chauffe réduit, pas de réglage à faire bref nickel et agréable à utiliser.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Expert GC9241/02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Expert GC9241/02
Nala968
15/09/2014
België
Parfait
Après seulement 2 utilisations, je suis vraiment conquise. La centrale est très rapidement prête à être utilisée. Il n'est plus nécessaire de trier le linge avant de commencer. Les vêtements peuvent être repassés à l'endroit, aucun lustrage. La semelle ne colle sur aucune surface. La pression est bien répartie, les tissus sont facilement défroissés même les plus épais. Le transport est aisé grâce au système de verrouillage du fer. Parfait tout simplement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Expert GC9241/02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Expert GC9241/02
HappyFamily
12/09/2014
België
Avec mon Philips Perfect Care, le repassage est simplifié
Depuis que j'utilise ma centrale vapeur Philips Perfect Care, mon temps de repassage a été réduit de moitié pour un résultat impeccable. Fini la corvée des vêtements difficile à repasser, rien n'est aussi simple qu'avec cette centrale vapeur. Pas de réglage de la température, le fer est prêt rapidement à l'emploi et il s'adapte automatiquement et instantanément. Fini les accidents sur les impressions, le fer ne colle pas et le fait pas fondre les impressions. La puissance de la vapeur est idéale pour repasser n'importe quelle matière, le résultat est toppissime. Il est facile à ranger et possède un clip qui bloque le fer sur le socle. Je suis plus que satisfaite de mon Philips Perfect Care et je le recommande vivement et sincèrement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Expert GC9241/02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Expert GC9241/02