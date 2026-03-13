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Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Puis-je poser mon fer Philips sur la planche ?
Comment détartrer ma centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer la semelle du fer de la centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer le réservoir d'eau de la centrale vapeur Philips ?
Série 500Rasoir anti-bouloche
De l'eau fuit de la semelle de mon fer vapeur Philips
Ma table à repasser est humide et je remarque de l'eau sur le sol.
Le voyant d'eau de ma centrale vapeur Philips clignote
Le fer de ma centrale vapeur Philips s'arrête tout seul
Mon fer vapeur Philips ne chauffe plus.
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