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  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken

PerfectCare PerformerStoomgenerator

GC8735/80

4.2
| (5) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

1 Prijs

Ultrasnel strijken
De Philips PerfectCare Performer stoomgenerator zorgt voor een eenvoudige, krachtige strijkervaring zonder schroeiplekken. De krachtige continue stoom dringt tot diep in de stof door waardoor kreuken snel verdwijnen.
Bekijk alle voordelen

met krachtige continue stoom

Ultrasnel strijken

  • Pompdruk max. 6,5 bar

  • Stoomstoot van max. 420g

  • Waterreservoircapaciteit van 1,8 l

  • met afneembaar waterreservoir

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere stoffen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.

Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Het afneembare waterreservoir heeft een grote vulopening, zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang strijken zonder bij te hoeven vullen.

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.2

van 5

5

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

4
3
2

11/12/2021

Portugal

Portugal

Espetacular

Tenho e uso este ferro há algum tempo e adoro sempre. É incrível como a roupa fica perfeita tão rapidamente. Obrigada Philips! Recomendo muito!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

30/11/2021

Portugal

Portugal

maravilhoso

este ferro transforma o pesadelo de engomar em algo bem mais agradável

Voordelen

leve, silencioso e potente

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

17/11/2020

Portugal

Portugal

O produto é excelente

Até agora é super eficaz,num curto espaço de tempo a roupa fica pronta

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

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Voorwaarden

  1. tot 40% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, eco-modus in vergelijking met de turbo-modus