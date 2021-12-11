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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Pompdruk max. 6,5 bar
Stoomstoot van max. 420g
Waterreservoircapaciteit van 1,8 l
met afneembaar waterreservoir
Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere stoffen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.
Het afneembare waterreservoir heeft een grote vulopening, zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang strijken zonder bij te hoeven vullen.
Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.
Prijzen
4.2
van 5
5
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
11/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Espetacular
Tenho e uso este ferro há algum tempo e adoro sempre. É incrível como a roupa fica perfeita tão rapidamente. Obrigada Philips! Recomendo muito!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
30/11/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
maravilhoso
este ferro transforma o pesadelo de engomar em algo bem mais agradável
Voordelen
leve, silencioso e potente
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
17/11/2020
Portugal
O produto é excelente
Até agora é super eficaz,num curto espaço de tempo a roupa fica pronta
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
tot 40% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, eco-modus in vergelijking met de turbo-modus