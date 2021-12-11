ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Repassage ultra-rapide
  • Repassage ultra-rapide
  • Repassage ultra-rapide
  • Repassage ultra-rapide
  • Repassage ultra-rapide
  • Repassage ultra-rapide
  • Repassage ultra-rapide
  • Repassage ultra-rapide
  • Repassage ultra-rapide
  • Repassage ultra-rapide
  • Repassage ultra-rapide
  • Repassage ultra-rapide

PerfectCare PerformerCentrale vapeur

GC8735/80

4.2
| (5) Avis | 80% recommandent ce produit

1 récompense

Repassage ultra-rapide
La centrale vapeur Philips PerfectCare Performer permet un repassage simple, efficace et sans risque de brûlure. La vapeur continue et puissante pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis.
Voir tous les avantages

avec vapeur continue puissante

Repassage ultra-rapide

  • Pression de la pompe maxi. 6,5 bars

  • Effet pressing jusqu'à 420 g

  • Réservoir d'eau de 1,8 l

  • avec réservoir d'eau amovible

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Grâce à cette technologie révolutionnaire, le repassage est extrêmement rapide. La vapeur puissante et continue élimine les faux plis. Repassez également les tissus plus épais rapidement et en toute simplicité. La fonction Effet pressing est idéale pour effectuer un défroissage vertical et éliminer les faux plis les plus tenaces.

Grand réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile

Grand réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile

Le réservoir d'eau amovible est doté d'un grand orifice permettant un remplissage facile sous le robinet sans éteindre l'appareil. Sa capacité de 1,8 l vous offre jusqu'à 2 heures d'utilisation en continu avant de devoir le remplir à nouveau.

Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire

Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire

Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

5

Avis

80%

recommandent ce produit

4
3
2

11/12/2021

Portugal

Portugal

Espetacular

Tenho e uso este ferro há algum tempo e adoro sempre. É incrível como a roupa fica perfeita tão rapidamente. Obrigada Philips! Recomendo muito!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

30/11/2021

Portugal

Portugal

maravilhoso

este ferro transforma o pesadelo de engomar em algo bem mais agradável

Avantages

leve, silencioso e potente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

17/11/2020

Portugal

Portugal

O produto é excelente

Até agora é super eficaz,num curto espaço de tempo a roupa fica pronta

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. jusqu’à 40 % d’économie d’énergie selon la norme CEI 603311, comparaison entre le mode éco et le mode turbo