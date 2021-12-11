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Pression de la pompe maxi. 6,5 bars
Effet pressing jusqu'à 420 g
Réservoir d'eau de 1,8 l
avec réservoir d'eau amovible
Grâce à cette technologie révolutionnaire, le repassage est extrêmement rapide. La vapeur puissante et continue élimine les faux plis. Repassez également les tissus plus épais rapidement et en toute simplicité. La fonction Effet pressing est idéale pour effectuer un défroissage vertical et éliminer les faux plis les plus tenaces.
Le réservoir d'eau amovible est doté d'un grand orifice permettant un remplissage facile sous le robinet sans éteindre l'appareil. Sa capacité de 1,8 l vous offre jusqu'à 2 heures d'utilisation en continu avant de devoir le remplir à nouveau.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.
Récompenses
4.2
sur 6
5
Avis
80%
recommandent ce produit
11/12/2021
Portugal
Partie de promotion
Espetacular
Tenho e uso este ferro há algum tempo e adoro sempre. É incrível como a roupa fica perfeita tão rapidamente. Obrigada Philips! Recomendo muito!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
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30/11/2021
Portugal
Partie de promotion
maravilhoso
este ferro transforma o pesadelo de engomar em algo bem mais agradável
Avantages
leve, silencioso e potente
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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17/11/2020
Portugal
O produto é excelente
Até agora é super eficaz,num curto espaço de tempo a roupa fica pronta
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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jusqu’à 40 % d’économie d’énergie selon la norme CEI 603311, comparaison entre le mode éco et le mode turbo