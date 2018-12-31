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Reconditionné
GC7703/20R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
Pression de la pompe maxi. 5 bar
Effet pressing 200 g
Système de verrouillage
Réservoir amovible 2,2 l
Le fer de votre centrale vapeur est doté d'un système de verrouillage. Vous pouvez verrouiller votre fer en toute sécurité sur la base, afin d'empêcher que l'on ne touche à la semelle chaude. Cela vous permet également de transporter facilement la centrale vapeur.
Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.
Votre fer vapeur est conçu pour utiliser l'eau du robinet. Si le réservoir est vide en cours de repassage, vous pouvez le remplir facilement sans attendre et sans éteindre l'appareil.