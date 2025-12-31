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Refurbishment
GC7703/20R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
Pompdruk max. 5 bar
Stoomstoot van 200 g
Draagvergrendeling
Afneembaar waterreservoir, 2,2 l
Het strijkijzer met stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt het strijkijzer veilig op het basisstation vergrendelen, waardoor het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.
De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.
Het strijkijzer met stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.