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Refurbishment

FastCareStoomgenerator - Refurbished

GC7703/20R1

2 Prijzen

Snel en handig strijken
Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden optimaal gemak.
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Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Met afneembaar waterreservoir

Snel en handig strijken

  • Pompdruk max. 5 bar

  • Stoomstoot van 200 g

  • Draagvergrendeling

  • Afneembaar waterreservoir, 2,2 l

Draagvergrendeling voor eenvoudig en veilig vervoer

Draagvergrendeling voor eenvoudig en veilig vervoer

Het strijkijzer met stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt het strijkijzer veilig op het basisstation vergrendelen, waardoor het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

Stoomstoot tot 200 g

Stoomstoot tot 200 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater

Het strijkijzer met stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

Technische specificaties

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