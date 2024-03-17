Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Repassage
Toutes les séries
FastCare Centrale vapeur
Assistance
GC7703/20R1
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
EU Declaration of conformity Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20 - English (US)
User Manual Philips FastCare Steam generator iron
Tout (3)
Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Comment détartrer ma centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer le réservoir d'eau de la centrale vapeur Philips ?
Série 500Rasoir anti-bouloche
Le voyant d'eau de ma centrale vapeur Philips clignote
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider