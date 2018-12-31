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  • Rafraîchissez vos vêtements délicats à la vapeur
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Arrêté

ClearTouchDéfroisseur

GC536/35

1 récompense

Rafraîchissez vos vêtements délicats à la vapeur
Le nouveau défroisseur Philips ClearTouch est conçu pour éliminer les plis des vêtements fragiles et difficiles à repasser, facilement et en toute sécurité. Son design unique, ses fonctions pratiques et sa vapeur puissante vous permettent de défroisser vos vêtements facilement et en toute sécurité.
Voir tous les avantages

Conçu pour être performant et pratique

Rafraîchissez vos vêtements délicats à la vapeur

  • 2 000 W

  • Système Hang&lock, 3 niveaux

  • Porte-cintres

  • Accessoire à plis, gant

Vapeur ultra-puissante

Vapeur ultra-puissante

Le débit de vapeur puissant vous permet d'éliminer les faux plis en un rien de temps.

3 niveaux de vapeur

3 niveaux de vapeur

Définissez le niveau de vapeur de votre choix, pour un résultat optimal sur différents types de vêtements.

Plaque vapeur XL en acier inoxydable pour des résultats plus rapides

Plaque vapeur XL en acier inoxydable pour des résultats plus rapides

La tête du défroisseur est dotée d'une plaque vapeur XL en acier inoxydable, pour des résultats plus rapides.

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  1. Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries escherichia coli 8099, staphylococcus aureus ATCC 6538, candidia albicans ATCC 10231 avec 8 minutes de vapeur.