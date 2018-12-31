Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
GC536/35
2 000 W
Système Hang&lock, 3 niveaux
Porte-cintres
Accessoire à plis, gant
Le débit de vapeur puissant vous permet d'éliminer les faux plis en un rien de temps.
Définissez le niveau de vapeur de votre choix, pour un résultat optimal sur différents types de vêtements.
La tête du défroisseur est dotée d'une plaque vapeur XL en acier inoxydable, pour des résultats plus rapides.
Récompenses
Notation globale
Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries escherichia coli 8099, staphylococcus aureus ATCC 6538, candidia albicans ATCC 10231 avec 8 minutes de vapeur.