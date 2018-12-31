Rafraîchissez vos vêtements délicats à la vapeur

Le nouveau défroisseur Philips ClearTouch est conçu pour éliminer les plis des vêtements fragiles et difficiles à repasser, facilement et en toute sécurité. Son design unique, ses fonctions pratiques et sa vapeur puissante vous permettent de défroisser vos vêtements facilement et en toute sécurité.