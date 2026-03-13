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ClearTouch Défroisseur
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GC536/35
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Important Information Manual Philips ClearTouch Garment Steamer GC536/35
User Manual Philips ClearTouch Garment Steamer GC536/35
Tout (6)
Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Ai-je besoin d'ajuster les réglages de mon défroisseur sur pied Philips pour chaque type de vêtement ?
Mon défroisseur Philips est-il sans risque avec tous les vêtements ?
Dois-je vider le réservoir de mon défroisseur Philips après utilisation ?
Comment dois-je utiliser le gant de mon défroisseur sur pied Philips ?
Comment dois-je faire pour défroisser une chemise avec mon défroisseur sur pied Philips ?
Série 500Rasoir anti-bouloche
Le flexible de mon défroisseur sur pied Philips est raide
Mon défroisseur sur pied Philips émet un bruit de craquement.
Mon défroisseur sur pied Philips laisse des traces humides sur les vêtements.
Mon fer ou mon défroisseur Philips coupe le courant
Mon défroisseur sur pied Philips produit une vapeur plus faible ou irrégulière
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