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Alle series

  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
  • Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom

Niet meer leverbaar

ClearTouchKledingstomer

GC536/35

1 Prijs

Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom
Met de nieuwe Philips ClearTouch-kledingstomer verwijdert u veilig en gemakkelijk kreukels uit kwetsbare en moeilijk te strijken kleding. Met het unieke ontwerp, de slimme functies en de krachtige stoom kunt u uw kleding veilig en eenvoudig opfrissen.
Bekijk alle voordelen

Ontworpen voor krachtige prestaties en gebruiksgemak

Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom

  • 2000 W

  • Hang-en-vergrendelfunctie, 3 niveaus

  • Ophanging

  • Plooimaker, handschoen

Extra krachtige stoom

Extra krachtige stoom

Er wordt krachtige stoom door stoomgaatjes geblazen, waardoor u kreukels met slechts een paar bewegingen verwijdert.

3 stoomniveaus

3 stoomniveaus

Stel het gewenste stoomniveau in voor optimale resultaten op verschillende soorten kledingstukken.

Extra grote roestvrijstalen stoomplaat voor snellere resultaten

Extra grote roestvrijstalen stoomplaat voor snellere resultaten

De stoomkop heeft een extra grote roestvrijstalen stoomplaat voor snellere resultaten.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Voorwaarden

  1. Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 8 minuten stomen.