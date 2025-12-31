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Niet meer leverbaar
GC536/35
2000 W
Hang-en-vergrendelfunctie, 3 niveaus
Ophanging
Plooimaker, handschoen
Er wordt krachtige stoom door stoomgaatjes geblazen, waardoor u kreukels met slechts een paar bewegingen verwijdert.
Stel het gewenste stoomniveau in voor optimale resultaten op verschillende soorten kledingstukken.
De stoomkop heeft een extra grote roestvrijstalen stoomplaat voor snellere resultaten.
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Recensies
Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 8 minuten stomen.