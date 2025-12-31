Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met stoom

Met de nieuwe Philips ClearTouch-kledingstomer verwijdert u veilig en gemakkelijk kreukels uit kwetsbare en moeilijk te strijken kleding. Met het unieke ontwerp, de slimme functies en de krachtige stoom kunt u uw kleding veilig en eenvoudig opfrissen.