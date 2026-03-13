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ClearTouch Kledingstomer
Niet meer leverbaar
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GC536/35
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Important Information Manual Philips ClearTouch Garment Steamer GC536/35
User Manual Philips ClearTouch Garment Steamer GC536/35
Alles (6)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Moet ik de instellingen van mijn Philips-stomer met standaard per kledingstuk aanpassen?
Is de Philips-kledingstomer veilig voor alle soorten kleding?
Moet het waterreservoir van mijn Philips-kledingstomer na gebruik worden geleegd?
Hoe stoom ik een shirt met mijn Philips-stomer met standaard?
Hoe gebruik ik de handschoen van mijn Philips-stomer met standaard?
500-serieOntpiller
De slang van mijn Philips-kledingstomer met standaard is stijf
De Philips-kledingstomer laat vlekken achter op kleding
Mijn Philips-kledingstomer produceert geen stoom
De voet van mijn Philips-kledingstomer lekt
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