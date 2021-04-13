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Reconditionné
GC3802/20R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
Vapeur 40 g/min, effet pressing 140 g
Semelle SteamGlide
Anticalcaire
2 400 W
Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.
Le débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
L'effet pressing jusqu'à 140 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.
3.3
sur 6
16
Avis
Anjo48
13/04/2021
Nederland
Prima stroomstrijkijzer
Lekker licht in de hand en strijkt snel en goed. Helemaal tevreden tot nu toe.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
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Oepke
06/08/2019
Nederland
Dit product voldoet aan mijn eisen.
Dit strijkijzer doet z'n werk zoals het moet, echt perfect en twee keer zo snel als m'n oude strijkijzer. Doe nu het strijkwerk met plezier. Strijkt super glad en strak.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer
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alinamada
28/11/2015
United Kingdom
My Azur performer
Great iron with such a classy look! It fits nicely in my home and it's easy to iron any type of clothes because of its dimension. It also auto controls the steam and it doesn't leak. Thanks, Philips!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Performer GC3802/20 Steam iron
Oui, je recommande ce produit
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