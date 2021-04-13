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Reconditionné

Azur PerformerFer vapeur

GC3802/20R1

3.3
| (16) Avis

1 récompense

Plus rapide, plus simple et plus pratique
Le fer vapeur Azur Performer de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Notre fonction de contrôle automatique de la vapeur dispense la quantité de vapeur qui convient à chaque vêtement. La semelle SteamGlide glisse si bien que vous finirez votre repassage en un clin d'œil.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

Plus rapide, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 40 g/min, effet pressing 140 g

  • Semelle SteamGlide

  • Anticalcaire

  • 2 400 W

2 400 W pour un temps de chauffe rapide du fer

2 400 W pour un temps de chauffe rapide du fer

Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Effet pressing jusqu'à 140 g

Effet pressing jusqu'à 140 g

L'effet pressing jusqu'à 140 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 6

16

Avis

2

13/04/2021

Nederland

Nederland

Prima stroomstrijkijzer

Lekker licht in de hand en strijkt snel en goed. Helemaal tevreden tot nu toe.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer

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Cet avis concerne le produit Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer

06/08/2019

Nederland

Nederland

Dit product voldoet aan mijn eisen.

Dit strijkijzer doet z'n werk zoals het moet, echt perfect en twee keer zo snel als m'n oude strijkijzer. Doe nu het strijkwerk met plezier. Strijkt super glad en strak.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer

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28/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

My Azur performer

Great iron with such a classy look! It fits nicely in my home and it's easy to iron any type of clothes because of its dimension. It also auto controls the steam and it doesn't leak. Thanks, Philips!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur Performer GC3802/20 Steam iron

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur Performer GC3802/20 Steam iron

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