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GC3802/20R1
GC3800 series_[03923]_user manual
Le fer vapeur Azur Performer de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Notre fonction de contrôle automatique de la vapeur dispense la quantité de vapeur qui convient à chaque vêtement. La semelle SteamGlide glisse si bien que vous finirez votre repassage en un clin d'œil.