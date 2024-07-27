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Azur Performer Fer vapeur

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GC3802/20R1

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Manuels et documentation

GC3800 series_[03923]_user manual

  • PDF fichier, 7.4 MB
  • 27 July 2024

Le fer vapeur Azur Performer de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Notre fonction de contrôle automatique de la vapeur dispense la quantité de vapeur qui convient à chaque vêtement. La semelle SteamGlide glisse si bien que vous finirez votre repassage en un clin d'œil.

  • PDF fichier
  • 12 September 2025

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