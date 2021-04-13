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Refurbishment

Azur PerformerStoomstrijkijzer - Refurbished

GC3802/20R1

3.3
| (16) Reviews & awards

1 Prijs

Sneller, gemakkelijker en slimmer
Het Philips Azur Performer-stoomstrijkijzer combineert krachtige prestaties met gebruiksgemak. De automatische stoomregelaar zorgt ervoor dat elk kledingstuk de juiste hoeveelheid stoom krijgt en de SteamGlide-zoolplaat glijdt zo soepel dat uw strijkwerk in een oogwenk klaar is.
Bekijk alle voordelen

Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Sneller, gemakkelijker en slimmer

  • 40 g/min. stoom; stoomstoot van 140 g

  • SteamGlide-zoolplaat

  • Antikalk-

  • 2400 watt

2400 W voor een korte opwarmtijd van het strijkijzer

2400 W voor een korte opwarmtijd van het strijkijzer

Het Azur Performer Plus-stoomstrijkijzer met een vermogen van 2400 W warmt snel op en levert krachtige prestaties voor perfecte strijkresultaten.

Stoomproductie tot 40 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Stoomproductie tot 40 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Stoomstoot van 140 g

Stoomstoot van 140 g

Stoomstoot van 140 g voor zelfs de hardnekkigste kreuken.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

16

Reviews & awards

2

13/04/2021

Nederland

Nederland

Prima stroomstrijkijzer

Lekker licht in de hand en strijkt snel en goed. Helemaal tevreden tot nu toe.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer

06/08/2019

Nederland

Nederland

Dit product voldoet aan mijn eisen.

Dit strijkijzer doet z'n werk zoals het moet, echt perfect en twee keer zo snel als m'n oude strijkijzer. Doe nu het strijkwerk met plezier. Strijkt super glad en strak.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer

28/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

My Azur performer

Great iron with such a classy look! It fits nicely in my home and it's easy to iron any type of clothes because of its dimension. It also auto controls the steam and it doesn't leak. Thanks, Philips!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer GC3802/20 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer GC3802/20 Steam iron

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