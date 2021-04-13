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Refurbishment
GC3802/20R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
40 g/min. stoom; stoomstoot van 140 g
SteamGlide-zoolplaat
Antikalk-
2400 watt
Het Azur Performer Plus-stoomstrijkijzer met een vermogen van 2400 W warmt snel op en levert krachtige prestaties voor perfecte strijkresultaten.
Continue stoomproductie tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Stoomstoot van 140 g voor zelfs de hardnekkigste kreuken.
3.3
van 5
16
Reviews & awards
Anjo48
13/04/2021
Nederland
Prima stroomstrijkijzer
Lekker licht in de hand en strijkt snel en goed. Helemaal tevreden tot nu toe.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer
Oepke
06/08/2019
Nederland
Dit product voldoet aan mijn eisen.
Dit strijkijzer doet z'n werk zoals het moet, echt perfect en twee keer zo snel als m'n oude strijkijzer. Doe nu het strijkwerk met plezier. Strijkt super glad en strak.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer GC3802/20 Stoomstrijkijzer
alinamada
28/11/2015
United Kingdom
My Azur performer
Great iron with such a classy look! It fits nicely in my home and it's easy to iron any type of clothes because of its dimension. It also auto controls the steam and it doesn't leak. Thanks, Philips!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer GC3802/20 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer GC3802/20 Steam iron