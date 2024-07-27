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Philips ondersteuning
GC3802/20R1
GC3800 series_[03923]_user manual
Het Philips Azur Performer-stoomstrijkijzer combineert krachtige prestaties met gebruiksgemak. De automatische stoomregelaar zorgt ervoor dat elk kledingstuk de juiste hoeveelheid stoom krijgt en de SteamGlide-zoolplaat glijdt zo soepel dat uw strijkwerk in een oogwenk klaar is.