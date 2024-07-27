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Azur Performer Stoomstrijkijzer - Refurbished

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Azur PerformerStoomstrijkijzer - Refurbished

GC3802/20R1

Azur Performer Stoomstrijkijzer - Refurbished

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Handleidingen en documentatie

GC3800 series_[03923]_user manual

  • PDF bestand, 7.4 MB
  • 27 July 2024

Het Philips Azur Performer-stoomstrijkijzer combineert krachtige prestaties met gebruiksgemak. De automatische stoomregelaar zorgt ervoor dat elk kledingstuk de juiste hoeveelheid stoom krijgt en de SteamGlide-zoolplaat glijdt zo soepel dat uw strijkwerk in een oogwenk klaar is.

  • PDF bestand
  • 12 September 2025

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