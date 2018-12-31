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Arrêté
GC350/40
1 000 W, jusqu'à 20 g/min
Défroissage vertical
Réservoir d'eau amovible de 70 ml
La pompe électrique fournit automatiquement un débit de vapeur continu pour un défroissage facile et rapide.
La brosse ouvre les fibres du tissu et permet une meilleure pénétration de la vapeur. Elle convient particulièrement bien aux vêtements les plus épais tels que les vestes et les manteaux. Elle peut également vous aider à éliminer les saletés et les éclaboussures.
Le défroisseur peut être utilisé sur tous les tissus et vêtements repassables. Vous pouvez repasser avec la plaque vapeur en toute sécurité sur n'importe quel vêtement sans risque de brûlure. Une solution idéale pour les textiles délicats tels que la soie.
Récompenses
Notation globale
Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur.