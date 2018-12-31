Une solution compacte pour un défroissage facile

Ce défroisseur à main est idéal pour les tissus délicats, les zones difficiles à repasser ou pour rafraîchir les vêtements et les tissus d'ameublement, sans aucun risque de brûlure. Son design léger et compact le rend facile à utiliser à tout moment et n'importe où. Pratique et rapide !