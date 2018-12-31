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  • Une solution compacte pour un défroissage facile
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Arrêté

Steam&GoDéfroisseur à main

GC350/40

1 récompense

Une solution compacte pour un défroissage facile
Ce défroisseur à main est idéal pour les tissus délicats, les zones difficiles à repasser ou pour rafraîchir les vêtements et les tissus d'ameublement, sans aucun risque de brûlure. Son design léger et compact le rend facile à utiliser à tout moment et n'importe où. Pratique et rapide !
Voir tous les avantages

Le compagnon idéal de votre fer. S'utilise sans table à repasser.

Une solution compacte pour un défroissage facile

  • 1 000 W, jusqu'à 20 g/min

  • Défroissage vertical

  • Réservoir d'eau amovible de 70 ml

Débit de vapeur continu automatique pour un défroissage facile

Débit de vapeur continu automatique pour un défroissage facile

La pompe électrique fournit automatiquement un débit de vapeur continu pour un défroissage facile et rapide.

Brosse pour les tissus les plus épais

Brosse pour les tissus les plus épais

La brosse ouvre les fibres du tissu et permet une meilleure pénétration de la vapeur. Elle convient particulièrement bien aux vêtements les plus épais tels que les vestes et les manteaux. Elle peut également vous aider à éliminer les saletés et les éclaboussures.

Sûr pour tous les textiles repassables, sans risque de brûlure

Sûr pour tous les textiles repassables, sans risque de brûlure

Le défroisseur peut être utilisé sur tous les tissus et vêtements repassables. Vous pouvez repasser avec la plaque vapeur en toute sécurité sur n'importe quel vêtement sans risque de brûlure. Une solution idéale pour les textiles délicats tels que la soie.

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Mentions légales

  1. Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur.