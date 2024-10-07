ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Steam&Go Défroisseur à main

Arrêté

Assistance

Steam&GoDéfroisseur à main

GC350/40

Steam&Go Défroisseur à main

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

EU Declaration of Conformity

  • PDF fichier, 636.2 kB
  • 7 October 2024

User Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer

  • PDF fichier, 1.1 MB
  • 12 March 2024

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

Dépannage

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider