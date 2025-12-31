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Niet meer leverbaar
GC350/40
1000W, tot 20 g/min.
Verticaal stomen
Afneembaar waterreservoir van 70 ml
De elektrische pomp zorgt automatisch voor continue stoom voor gemakkelijk en snel verwijderen van kreuken.
Het borstelaccessoire opent de stofvezels en zorgt dat de stoom dieper binnendringt. Dit is met name handig bij dikkere kledingstukken zoals jassen, maar kan ook helpen bij het verwijderen van vuil en pluisjes.
De stomer is veilig te gebruiken op alle strijkbare stoffen en kleding. De stoomplaat kan veilig tegen elk kledingstuk worden gedrukt zonder risico op schroeiplekken - een geweldige oplossing voor fijne stoffen zoals zijde.
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Recensies
Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 8 minuten stomen.