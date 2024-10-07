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Steam&Go Handheld kledingstomer
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC350/40
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User Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer
Alles (3)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Is de Philips-kledingstomer veilig voor alle soorten kleding?
Moet het waterreservoir van mijn Philips-kledingstomer na gebruik worden geleegd?
Ontpiller
500-serieOntpiller
Mijn Philips-strijkijzer of -kledingstomer veroorzaakt een stroomstoring op de netspanning
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