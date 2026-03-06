Termes recherchés
FYM971/00
Filtre original pour Air Performer Série 9000
Le filtre d'humidification original Philips s'adapte parfaitement à votre appareil Air Performer Série 9000. Il utilise la technologie NanoCloud pour émettre des molécules de taille nano qui humidifient l'air avec jusqu'à 99,9% de bactéries en moins (1)Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Filtre d'humidification
Filtre d'humidification de remplacement pour Air Performer 4en1 Philips : AMF970. Vous trouverez votre numéro de modèle sous l'appareil.
Ce filtre d'humidification original assure une humidification constante pendant 6 mois maximum (2), réduisant les contraintes et les coûts. Votre appareil calcule la durée de vie du filtre et vous alerte lorsqu'un remplacement est nécessaire.
Le filtre d'humidification original Philips est conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Pour des performances optimales, utilisez toujours un filtre Philips d'origine.
NanoCloud émet une brume ultra-fine invisible à l'œil nu. Il humidifie l'air avec jusqu'à 99,9% de bactéries en moins par rapport aux humidificateurs ultrasoniques standard. Peut être utilisé en toute sécurité avec l'eau du robinet. (1)
Connectez votre appareil à l'application Air+ pour surveiller l'état de votre filtre et commander facilement des articles de rechange lorsque vous en avez besoin.
Caractéristiques générales
Poids et dimensions
Remplacement
