FYM971/00
Origineel filter voor Air Performer 9000-serie
Het originele Philips-bevochtigingsfilter past perfect in uw Air Performer 9000-serie apparaat voor hoge prestaties. Het gebruikt NanoCloud-technologie om nanodeeltjes uit te stoten die de lucht bevochtigen met tot 99,9% minder bacteriën (1)Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Bevochtigingsfilter
Vervangend bevochtigingsfilter voor Philips Air Performer 4-in-1: AMF970. U vindt uw modelnummer aan de onderkant van het apparaat.
Dit originele bevochtigingsfilter zorgt voor consistente bevochtiging tot 6 maanden (2), wat gedoe en kosten vermindert. Uw apparaat berekent de levensduur van het filter en waarschuwt u wanneer vervanging nodig is.
Het originele Philips-bevochtigingsfilter is ontworpen voor een perfecte pasvorm met uw apparaat. Gebruik voor optimale prestaties altijd een origineel Philips-filter.
NanoCloud produceert een ultrafijne nevel die onzichtbaar is voor het blote oog. Het bevochtigt de lucht met tot 99,9% minder bacteriën dan standaard ultrasone luchtbevochtigers. Veilig te gebruiken met kraanwater. (1)
Koppel uw apparaat met de Air+-app om de status van uw filter te controleren en eenvoudig vervangende filters te bestellen.
