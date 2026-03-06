Zoektermen

      Air Performer 4-in-1 9000-serie Bevochtigingsfilter

      FYM971/00

      Het originele Philips-bevochtigingsfilter past perfect in uw Air Performer 9000-serie apparaat voor hoge prestaties. Het gebruikt NanoCloud-technologie om nanodeeltjes uit te stoten die de lucht bevochtigen met tot 99,9% minder bacteriën (1)

      NanoCloud-technologie met hygiënische bevochtiging

      • Compatibel met 9000-serie Air Performer
      • NanoCloud-technologie
      • Levensduur van 6 maanden
      • Origineel Philips-filter
      Compatibel met Philips Air Performer 9000-serie

      Compatibel met Philips Air Performer 9000-serie

      Vervangend bevochtigingsfilter voor Philips Air Performer 4-in-1: AMF970. U vindt uw modelnummer aan de onderkant van het apparaat.

      Tot wel 6 maanden gebruik

      Tot wel 6 maanden gebruik

      Dit originele bevochtigingsfilter zorgt voor consistente bevochtiging tot 6 maanden (2), wat gedoe en kosten vermindert. Uw apparaat berekent de levensduur van het filter en waarschuwt u wanneer vervanging nodig is.

      Origineel filter van Philips voor de beste prestaties

      Origineel filter van Philips voor de beste prestaties

      Het originele Philips-bevochtigingsfilter is ontworpen voor een perfecte pasvorm met uw apparaat. Gebruik voor optimale prestaties altijd een origineel Philips-filter.

      NanoCloud-technologie

      NanoCloud-technologie

      NanoCloud produceert een ultrafijne nevel die onzichtbaar is voor het blote oog. Het bevochtigt de lucht met tot 99,9% minder bacteriën dan standaard ultrasone luchtbevochtigers. Veilig te gebruiken met kraanwater. (1)

      Koppel met de Air+-app voor extra gemak

      Koppel met de Air+-app voor extra gemak

      Koppel uw apparaat met de Air+-app om de status van uw filter te controleren en eenvoudig vervangende filters te bestellen.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Producttype
        Bevochtigingsfilter
        Inhoud van de verpakking
        1x bevochtigingsfilter
        Levensduur
        6 maanden

      • Gewicht en afmetingen

        Lengte van het product
        11,7 cm
        Breedte van het product
        11,7 cm
        Hoogte van het product
        22,0 cm
        Gewicht van het product
        0,24 kg

      • Vervanging

        Voor Philips-luchtreiniger(s)
        FYM970

      • (1) Vergeleken met standaard ultrasone luchtbevochtigers zonder extra technologie om de verspreiding van bacteriën te verminderen, zoals getest door een onafhankelijk laboratorium.
      • (2) Berekend gemiddelde. Levensduur van filter is afhankelijk van de luchtkwaliteit en het gebruik.

