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    • 3 filtres en 1 pour une performance durable 3 filtres en 1 pour une performance durable 3 filtres en 1 pour une performance durable

      Filtre de rechange d'origine Intégré 3-en-1

      FYM860/30

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      3 filtres en 1 pour une performance durable

      Notre système de filtration à 3 couches avec HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre vous protège des bactéries, du pollen, de la poussière, des PM2.5, des squames d’animaux, des gaz et d’autres polluants. Il s’agit d’un filtre de rechange pour Air Performer.

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      Filtre de rechange d'origine
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      Filtre de rechange d'origine

      Intégré 3-en-1

      total

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      3 filtres en 1 pour une performance durable

      Filtre Philips d'origine parfaitement compatible

      • Durée de vie de 12 mois
      • Filtre 99,97 % à 0,003 μm
      • Préfiltre, HEPA, charbon actif
      • Filtre les gaz et les odeurs
      Un choix optimal pour des performances supérieures et constantes

      Un choix optimal pour des performances supérieures et constantes

      Le filtre Philips d'origine a été conçu en même temps que l'appareil, avec lequel il est entièrement compatible, ce qui permet un fonctionnement optimal et ininterrompu.

      12 mois d'utilisation

      12 mois d'utilisation

      Le filtre 3-en-1 intégré Philips offre une protection constante et assure une filtration optimale jusqu'à 12 mois. (1)

      Suivez l'indicateur intelligent d'état du filtre sur votre appareil

      Suivez l'indicateur intelligent d'état du filtre sur votre appareil

      Votre outil Philips vous indique lorsque vous devez nettoyer le préfiltre et remplacer le filtre. Il peut être remplacé en moins d’une minute. L’entretien de l’appareil s’effectue sans effort et vous permet de profiter en permanence d’un air propre et sain.

      Nettoyez le préfiltre régulièrement

      Nettoyez le préfiltre régulièrement

      Pour optimiser les performances de filtration, nettoyez régulièrement le préfiltre à l'aide d'un aspirateur.

      Les filtres Philips permettent le bon fonctionnement de votre appareil

      Les filtres Philips permettent le bon fonctionnement de votre appareil

      Les filtres à air Philips font l’objet d’un ensemble de tests d’inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l’usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité strictes, pour une utilisation continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour offrir les meilleures performances de votre purificateur d’air Philips, et ce jusqu’au dernier jour de la durée de vie du filtre.

      Élimine 99,97 % de toutes les particules aériennes invisibles(3)

      Élimine 99,97 % de toutes les particules aériennes invisibles(3)

      Seuls les purificateurs d’air Philips sont dotés d’une filtration HEPA NanoProtect à charbon actif et préfiltre permettant d’éliminer 99,97 % des particules mesurant jusqu’à 0,003 micron (4). En plus de piéger les polluants, la technologie HEPA NanoProtect utilise une charge électrostatique pour les attirer, ce qui permet de purifier jusqu’à 2 fois plus d’air que la filtration HEPA H13 traditionnelle, avec une efficacité énergétique supérieure (5).

      Connectez-vous à l'appareil et surveillez la durée de vie de votre filtre

      Connectez-vous à l'appareil et surveillez la durée de vie de votre filtre

      Gardez un œil sur la durée de vie et l’état de votre filtre à tout moment, où que vous soyez, grâce à l’application Air+. Vous êtes averti lorsqu’il est temps de remplacer votre filtre et vous pouvez facilement commander un nouveau filtre directement via l’application (2).

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Type de produit
        Filtre HEPA NanoProtect
        Inclus dans l'emballage
        1 filtre
        HEPA NanoProtect
        Oui
        Préfiltre
        Oui
        Charbon actif
        Oui
        Durée de vie
        Jusqu'à 1 an

      • Performances

        Filtration des particules
        99,97 % à 0,003 micron

      • Poids et dimensions

        Hauteur du produit
        253 mm
        Poids du produit
        0,78 kg
        Largeur du produit
        211 mm
        Longueur du produit
        211 mm
        Longueur de l'emballage
        222 mm
        Largeur de l'emballage
        222 mm
        Hauteur de l'emballage
        260 mm
        Poids de l'emballage
        1,04 kg

      • Remplacement

        Pour purificateur(s) d'air Philips
        AMF870, AMF765, AMF865​

      Badge-D2C

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      Notation globale

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      • (1) La durée de vie recommandée est calculée en fonction de la durée d'utilisation moyenne des utilisateurs Philips et des données de l'OMS sur le niveau de pollution en ville. La durée de vie réelle dépend de l'environnement et de la fréquence d'utilisation.
      • (2) Applicable uniquement dans les pays où la boutique Philips est disponible.
      • (3) Calculé selon la norme de test NRCC-54013 en utilisant des résultats CADR (fumée de cigarette) testés selon la norme GB/T18801-2015.
      • (4) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl par un laboratoire tiers.
      • (5) Les purificateurs d'air Philips présentent un CADR (Clean Air Delivery Rate ou débit d'air pur) et une efficacité énergétique plus élevés avec un filtre HEPA NanoProtect qu'avec un filtre HEPA H13 ; tests réalisés conformément à la norme GB/T 18801.

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