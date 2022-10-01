      Origineel vervangend filter Geïntegreerd 3-in-1

      FYM860/30

      De 3-laagse filtratie van NanoProtect HEPA, het actieve koolfilter en voorfilter zorgt ervoor dat u beschermd bent tegen bacteriën, pollen, stof, PM2.5, huidschilfers van huisdieren, gassen en andere verontreinigende stoffen. Dit is een vervangend filter voor de Air Performer.

      3 filters in één voor blijvend goede prestaties

      Origineel Philips-filter dat perfect past

      • Levensduur van 12 maanden
      • Filtert 99,97% bij 0,003 um
      • Voorfilter, HEPA, actieve koolstof
      • Filtert gassen en geuren
      Perfecte keuze voor consistent hoge prestaties

      Het originele filter van Philips is tegelijkertijd met het apparaat ontworpen en ze zijn perfect op elkaar afgestemd. Dit garandeert een ononderbroken, soepele werking van het apparaat.

      12 maanden gebruik

      Het geïntegreerde 3-in-1-filter van Philips biedt consistente bescherming en garandeert een optimale filtratie tot wel 12 maanden. (1)

      Volg de statusindicator van het slimme filter op uw toestel

      Uw Philips-hulpmiddel geeft aan wanneer u het voorfilter moet schoonmaken en wanneer het tijd is om het filter te vervangen. Het vervangen kan in minder dan een minuut. Dit maakt het onderhoud van het apparaat moeiteloos en zorgt ervoor dat u altijd kunt genieten van schone, gezonde lucht.

      Maak het voorfilter regelmatig schoon

      Voor optimale filtratieprestaties moet u het voorfilter regelmatig schoonzuigen.

      Philips-filters zorgen ervoor dat uw apparaat effectief werkt

      Philips-luchtfilters ondergaan een reeks verplichte en strikte inspectietesten voordat ze uit de fabriek worden vrijgegeven. Ze worden onderworpen aan strenge controles op levensduur en duurzaamheid, voor continu gebruik 24 uur per dag en 7 dagen per week. Onze filters zijn ontworpen om de beste prestaties van uw Philips-zuiveraar te leveren tot de laatste dag van de levensduur van het filter.

      Verwijdert 99,97% van alle onzichtbare deeltjes uit de lucht(3)

      Alleen Philips luchtzuiveraars hebben NanoProtect HEPA-filtratie met actieve koolstof en voorfilter om 99,97% van de deeltjes tot 0,003 micron te verwijderen(4). NanoProtect HEPA-technologie vangt niet alleen vervuilende stoffen op, maar gebruikt ook een elektrostatische lading om ze aan te trekken, waarbij tot 2x meer lucht wordt gereinigd dan traditionele HEPA H13-filtratie, met een hogere energie-efficiëntie(5).

      Maak verbinding met het apparaat en controleer de levensduur van het filter

      Houd de levensduur en status van uw filter altijd en overal in de gaten met de Air+-app. U ontvangt een melding wanneer het tijd is om uw filter te vervangen en u kunt eenvoudig rechtstreeks een nieuw filter bestellen via onze app (2).

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Producttype
        HEPA NanoProtect-filter
        Inhoud van de verpakking
        1x filter
        HEPA NanoProtect
        Ja
        Voorfilter
        Ja
        Actieve koolstof
        Ja
        Levensduur
        Tot 1 jaar

      • Prestaties

        Filtratie van deeltjes
        99,97% tot 0,003 micron

      • Gewicht en afmetingen

        Hoogte van het product
        253 mm
        Gewicht van het product
        0,78 kg
        Breedte van het product
        211 mm
        Lengte van het product
        211 mm
        Lengte van de verpakking
        222 mm
        Breedte van de verpakking
        222 mm
        Hoogte van de verpakking
        260 mm
        Gewicht van de verpakking
        1,04 kg

      • Vervanging

        Voor Philips-luchtreiniger(s)
        AMF870, AMF765, AMF865​

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      • (1) De aanbevolen levensduur wordt berekend op basis van de gemiddelde gebruikstijd van de Philips-gebruikers en de gegevens van de WHO over het verontreinigingsniveau in de stad. De werkelijke levensduur wordt beïnvloed door de gebruiksomgeving en -frequentie.
      • (2) Alleen van toepassing in landen waar de winkel van Philips beschikbaar is.
      • (3) Berekend volgens de NRCC-54013-teststandaard met gebruik van sigarettenrook, waarbij de CADR is getest volgens standaard GB/T18801-2015.
      • (4) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest met NaCl-aerosol door een onafhankelijk laboratorium.
      • (5) Philips luchtreinigers hebben een hogere Clean Air Delivery Rate en energiezuinigheid met een NanoProtect HEPA-filter dan met een HEPA H13-filter, getest volgens GB/T 18801.

