FYM860/30
3 filters in één voor blijvend goede prestaties
De 3-laagse filtratie van NanoProtect HEPA, het actieve koolfilter en voorfilter zorgt ervoor dat u beschermd bent tegen bacteriën, pollen, stof, PM2.5, huidschilfers van huisdieren, gassen en andere verontreinigende stoffen. Dit is een vervangend filter voor de Air Performer.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Geïntegreerd 3-in-1
Het originele filter van Philips is tegelijkertijd met het apparaat ontworpen en ze zijn perfect op elkaar afgestemd. Dit garandeert een ononderbroken, soepele werking van het apparaat.
Het geïntegreerde 3-in-1-filter van Philips biedt consistente bescherming en garandeert een optimale filtratie tot wel 12 maanden. (1)
Uw Philips-hulpmiddel geeft aan wanneer u het voorfilter moet schoonmaken en wanneer het tijd is om het filter te vervangen. Het vervangen kan in minder dan een minuut. Dit maakt het onderhoud van het apparaat moeiteloos en zorgt ervoor dat u altijd kunt genieten van schone, gezonde lucht.
Voor optimale filtratieprestaties moet u het voorfilter regelmatig schoonzuigen.
Philips-luchtfilters ondergaan een reeks verplichte en strikte inspectietesten voordat ze uit de fabriek worden vrijgegeven. Ze worden onderworpen aan strenge controles op levensduur en duurzaamheid, voor continu gebruik 24 uur per dag en 7 dagen per week. Onze filters zijn ontworpen om de beste prestaties van uw Philips-zuiveraar te leveren tot de laatste dag van de levensduur van het filter.
Alleen Philips luchtzuiveraars hebben NanoProtect HEPA-filtratie met actieve koolstof en voorfilter om 99,97% van de deeltjes tot 0,003 micron te verwijderen(4). NanoProtect HEPA-technologie vangt niet alleen vervuilende stoffen op, maar gebruikt ook een elektrostatische lading om ze aan te trekken, waarbij tot 2x meer lucht wordt gereinigd dan traditionele HEPA H13-filtratie, met een hogere energie-efficiëntie(5).
Houd de levensduur en status van uw filter altijd en overal in de gaten met de Air+-app. U ontvangt een melding wanneer het tijd is om uw filter te vervangen en u kunt eenvoudig rechtstreeks een nieuw filter bestellen via onze app (2).
