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Arrêté
L'obsession du son
Profitez du meilleur de votre musique avec cette minichaîne hi-fi Philips dotée d'un système d'enceintes Bass Reflex à 2 voies pour un son d'excellente qualité. Optimisez vos paramètres audio en réglant la balance en fonction des genres musicaux avec le contrôle numérique du son.
40 W
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
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L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
4.3
sur 6
16
Avis
93%
recommandent ce produit
Melina
14/04/2019
Deutschland
Perfekter Klang und sieht toll aus
Der Bass ist Klasse und die Töne hören sich super an!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FWM154 HiFi-Minisystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FWM154 HiFi-Minisystem
dettysta
19/05/2013
Deutschland
Acheteur vérifié
Tolles Produkt
Klein und Fein, eine tolle Anlage zu einem fairen Preis! Kompliment!
Oui, je recommande ce produit
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dettysta
19/05/2013
Deutschland
Tolles Produkt
Klein und Fein, eine tolle Anlage zu einem fairen Preis! Kompliment!
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