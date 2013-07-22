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Niet meer leverbaar

Mini-HiFi-systeem

FWM154/12

4.3

| (16) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

Haal alles uit uw muziek met dit hifi-minisysteem van Philips. Het tweerichtings Bass Reflex-luidsprekersysteem staat garant voor een rijk geluid. Met Digital Sound Control hebt u voor elk genre optimaal gebalanceerde geluidsinstellingen.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

  • 40W

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Cassettedeck met autostop

Cassettedeck met autostop

0

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

16

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

2
1

22/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Excellent sound quality

All in all a very good hi-fi system for the money. Very powerful sound from such compact speakers, radio reception on F.M is excellent with no hiss on stereo. tape and C.D. also excellent, very easy to understand and set up. Highly recommend. A+++++

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

w.o.w

Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

w.o.w

Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

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