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Arrêté
FM64MP45D/00
Compact, léger, pour une utilisation libre
Cette carte compacte au format microSDXC classe 10 UHS-I U1 offre une capacité de 64 Go. Pack de 2 avec adaptateur.
64 Go
Classe 10
UHS-I
Lot de 2
Une capacité de 64 Go vous permet d'échanger, de partager et d'enregistrer plus de fichiers ou des fichiers plus volumineux via le port USB de votre PC ou de votre ordinateur portable.
1.0
sur 6
1
Avis
boosman
09/12/2023
Nederland
Acheteur vérifié
SDXC-card
Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest
Avantages
0
Contre
1000
Cet avis concerne le produit FM64MP45D SDXC-kaarten
Date d'utilisation 2023-11-09
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