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Niet meer leverbaar
FM64MP45D/00
Klein, licht en overal te gebruiken
Deze compacte Micro SDXC-formatteerkaart ondersteunt een geheugencapaciteit van 64 GB, inclusief klasse 10 UHS-I U1. Het product wordt geleverd met 2 verpakkingen met adapter.
64 GB
Klasse 10
UHS-I
2 stuks
Dankzij de opslagcapaciteit van 64 GB hebt u de mogelijkheid om grotere of meerdere bestanden via de USB-poort van uw PC of laptop uit te wisselen, te delen en op te slaan.
1.0
van 5
1
Beoordeling
boosman
09/12/2023
Nederland
Geverifieerde koper
SDXC-card
Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest
Voordelen
0
Nadelen
1000
Deze review is gemaakt voor FM64MP45D SDXC-kaarten
Datum gebruik 2023-11-09
Deze review is gemaakt voor FM64MP45D SDXC-kaarten
Datum gebruik 2023-11-09