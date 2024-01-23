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Arrêté
FM32MP45D/00
Compact, léger, pour une utilisation libre
Cette carte compacte au format microSDHC classe 10 UHS-I U1 offre une capacité de 32 Go. Pack de 2 avec adaptateur.
32 Go
Classe 10
UHS-I
Lot de 2
Une capacité de 32 Go vous permet d'échanger, de partager et d'enregistrer plus de fichiers ou des fichiers plus volumineux via le port USB de votre PC ou de votre ordinateur portable.
Grâce aux performances de Classe 10 et à la vitesse de transfert élevée de cette carte SDHC, vous n'aurez plus à attendre longtemps pour les transferts de données !
1.0
sur 6
2
Avis
terryg
23/01/2024
France
2 cartes illisibles - toutes les données perdues
Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.
Avantages
aucun
Contre
produit non fiable
Cet avis concerne le produit FM32MP45D Cartes SDHC
Date d'utilisation 2023-07-23
Cet avis concerne le produit FM32MP45D Cartes SDHC
Date d'utilisation 2023-07-23
nofunciona
17/06/2025
España
No funciona
He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.
Cet avis concerne le produit FM32MP45D Tarjetas SDHC
Date d'utilisation 2025-05-17
Cet avis concerne le produit FM32MP45D Tarjetas SDHC
Date d'utilisation 2025-05-17