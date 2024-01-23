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        Arrêté

        Cartes SDHC

        FM32MP45D/00

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        | (2) Avis

        Compact, léger, pour une utilisation libre

        Cette carte compacte au format microSDHC classe 10 UHS-I U1 offre une capacité de 32 Go. Pack de 2 avec adaptateur.

        Voir tous les avantages

        MicroSDHC 32 Go avec adaptateur

        Compact, léger, pour une utilisation libre

        • 32 Go

        • Classe 10

        • UHS-I

        • Lot de 2

        Jusqu'à 32 Go de capacité de stockage pour des fichiers de données volumineux

        Une capacité de 32 Go vous permet d'échanger, de partager et d'enregistrer plus de fichiers ou des fichiers plus volumineux via le port USB de votre PC ou de votre ordinateur portable.

        Transfert ultra-rapide avec les cartes SDHC Classe 10

        Grâce aux performances de Classe 10 et à la vitesse de transfert élevée de cette carte SDHC, vous n'aurez plus à attendre longtemps pour les transferts de données !

        Spécificités Techniques

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        1.0

        sur 6

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        Avis

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        23/01/2024

        France

        France

        2 cartes illisibles - toutes les données perdues

        Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.

        Avantages

        aucun

        Contre

        produit non fiable

        Cet avis concerne le produit FM32MP45D Cartes SDHC

        Date d'utilisation 2023-07-23

        Cet avis concerne le produit FM32MP45D Cartes SDHC

        Date d'utilisation 2023-07-23

        17/06/2025

        España

        España

        No funciona

        He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.

        Cet avis concerne le produit FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Date d'utilisation 2025-05-17

        Cet avis concerne le produit FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Date d'utilisation 2025-05-17

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