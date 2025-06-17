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Niet meer leverbaar
FM32MP45D/00
Klein, licht en overal te gebruiken
Deze compacte Micro SDHC-formatteerkaart ondersteunt een geheugencapaciteit van 32 GB, inclusief klasse 10 UHS-I U1. Het product wordt geleverd met 2 verpakkingen met adapter.
32 GB
Klasse 10
UHS-I
2 stuks
Dankzij de opslagcapaciteit van 32 GB hebt u de mogelijkheid om grotere of meerdere bestanden via de USB-poort van uw PC of laptop uit te wisselen, te delen en op te slaan.
Dankzij de klasse 10-prestaties en snelle overdrachtssnelheden van deze SDHC-kaart hoeft u niet lang meer te wachten tot gegevens zijn overgebracht.
1.0
van 5
2
Reviews & awards
nofunciona
17/06/2025
España
No funciona
He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.
Deze review is gemaakt voor FM32MP45D Tarjetas SDHC
Datum gebruik 2025-05-17
Deze review is gemaakt voor FM32MP45D Tarjetas SDHC
Datum gebruik 2025-05-17
terryg
23/01/2024
France
2 cartes illisibles - toutes les données perdues
Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.
Voordelen
aucun
Nadelen
produit non fiable
Deze review is gemaakt voor FM32MP45D Cartes SDHC
Datum gebruik 2023-07-23
Deze review is gemaakt voor FM32MP45D Cartes SDHC
Datum gebruik 2023-07-23