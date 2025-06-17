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        Niet meer leverbaar

        SDHC-kaarten

        FM32MP45D/00

        1

        | (2) Reviews & awards

        Klein, licht en overal te gebruiken

        Deze compacte Micro SDHC-formatteerkaart ondersteunt een geheugencapaciteit van 32 GB, inclusief klasse 10 UHS-I U1. Het product wordt geleverd met 2 verpakkingen met adapter.

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        Micro SDHC 32 GB met adapter

        Klein, licht en overal te gebruiken

        • 32 GB

        • Klasse 10

        • UHS-I

        • 2 stuks

        32 GB aan opslagcapaciteit voor grote gegevensbestanden

        Dankzij de opslagcapaciteit van 32 GB hebt u de mogelijkheid om grotere of meerdere bestanden via de USB-poort van uw PC of laptop uit te wisselen, te delen en op te slaan.

        Supersnelle overdrachtssnelheden met klasse 10 SDHC-kaarten

        Dankzij de klasse 10-prestaties en snelle overdrachtssnelheden van deze SDHC-kaart hoeft u niet lang meer te wachten tot gegevens zijn overgebracht.

        Technische specificaties

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        Recensies

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        1.0

        van 5

        2

        Reviews & awards

        5
        4
        3
        2

        17/06/2025

        España

        España

        No funciona

        He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.

        Deze review is gemaakt voor FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Datum gebruik 2025-05-17

        Deze review is gemaakt voor FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Datum gebruik 2025-05-17

        23/01/2024

        France

        France

        2 cartes illisibles - toutes les données perdues

        Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.

        Voordelen

        aucun

        Nadelen

        produit non fiable

        Deze review is gemaakt voor FM32MP45D Cartes SDHC

        Datum gebruik 2023-07-23

        Deze review is gemaakt voor FM32MP45D Cartes SDHC

        Datum gebruik 2023-07-23

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