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Arrêté
FM32FD175D/00
Compact, léger, pour une utilisation libre
Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB colorée Philips MOTION Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût.
32 Go
Motion Edition 3.2
Lot de 2
Une LED clignote pour indiquer que la clé est correctement connectée et qu'elle fonctionne. Elle clignote plus rapidement lors de la copie de fichiers vers, ou à partir de sa mémoire.
Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !
Choisissez votre couleur tendance : rose bonbon, ultra-violet, vert absinthe ou bleu électrique. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !
Notation globale