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        Niet meer leverbaar

        USB-flashdrive

        FM32FD175D/00

        Klein, licht en overal te gebruiken

        Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke MOTION-editie van de Philips USB-flashdrive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.

        Bekijk alle voordelen

        Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

        Klein, licht en overal te gebruiken

        • 32 GB

        • Motion-editie 3.2

        • 2 stuks

        De activiteitsindicator gaat branden als er bestanden worden gekopieerd.

        De LED-indicator laat zien wanneer de drive op juiste wijze is aangesloten en werkt. Het licht pulseert sneller bij het kopiëren van of naar het geheugen.

        Trendy USB-stick dankzij kleurrijk ontwerp

        Kies uw eigen trendy kleur, zoals kanariegeel, gelatineroze, ultravioletpaars, absintgroen, elektrisch blauw of warm oranje, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens

        Trendy, kleurrijk ontwerp

        Kies uw eigen trendy kleur, zoals snoeproze, ultraviolet, absintgroen of elektrisch blauw, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens

        Technische specificaties

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        • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
        • Tips voor een gezonde levensstijl.