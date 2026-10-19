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        Arrêté

        SSD

        FM25SM130B/00

        Plug-and-play pour une utilisation facile

        Appareil plug-and-play simple et convivial. La mémoire SSD Philips vous permet de stocker et de partager quotidiennement fichiers, photos et musique facilement et à moindre coût.

        Voir tous les avantages

        Échange de fichiers en un clin d'œil !

        Plug-and-play pour une utilisation facile

        • 256 Go

        • Mémoire SSD

        Une clé USB branchée au design coloré

        Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !

        Transfert rapide de données grâce au port USB 2.0 haut débit

        Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.

        Capacité de stockage de 256 Go pour des fichiers de données volumineux

        Une capacité de 256 Go vous permet d'échanger, de partager et d'enregistrer plus de fichiers ou des fichiers plus volumineux via le port USB de votre PC ou ordinateur portable.

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