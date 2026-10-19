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        Niet meer leverbaar

        SSD

        FM25SM130B/00

        Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

        Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De Philips SSD maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.

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        Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

        Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

        • 256 GB

        • Solid State Drive

        Trendy USB-stick dankzij kleurrijk ontwerp

        Kies uw eigen trendy kleur, zoals kanariegeel, gelatineroze, ultravioletpaars, absintgroen, elektrisch blauw of warm oranje, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens

        Snelle gegevensoverdracht met high-speed USB 2.0

        Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.

        256 GB aan opslagcapaciteit voor grote gegevensbestanden

        Dankzij de opslagcapaciteit van 256 GB hebt u de mogelijkheid om grotere of meerdere bestanden via de USB-poort van uw PC of laptop uit te wisselen, te delen en op te slaan.

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        • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
        • Tips voor een gezonde levensstijl.