Les patins en microfibre capturent la moindre saleté

Grâce à la capacité d'absorption des patins en microfibre et à la puissance de l'aspirateur, vous obtenez des résultats incroyables sans même utiliser de produits abrasifs ni de brosses. Les patins sont lavables en machine. Vous pouvez vous procurer des patins de rechange sous la référence HR8041.