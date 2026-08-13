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Arrêté
FC8042/01
Super Parquet
Grâce à la capacité d'absorption des patins en microfibre et à la puissance de l'aspirateur, vous obtenez des résultats incroyables sans même utiliser de produits abrasifs ni de brosses. Les patins sont lavables en machine. Vous pouvez vous procurer des patins de rechange sous la référence HR8041.
Notation globale
Par rapport à la brosse D272 de Philips