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Manuels et documentation

User Manual Philips Vacuum cleaner nozzle

  • PDF fichier, 1.5 MB
  • 13 March 2024

La brosse Super Parquet vous permet de nettoyer parfaitement les sols durs de tous types en un seul passage, sans risque de les abîmer. Remplacez les patins en microfibre tous les trois mois. Cette boîte contient deux paires de patins en microfibre pour une utilisation de 6 mois environ.

  • PDF fichier
  • 4 June 2024

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