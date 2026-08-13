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Niet meer leverbaar
FC8042/01
Super Parquet
Dankzij het absorptievermogen van de microvezelschijven in combinatie met de zuigkracht van de stofzuiger bereikt u zonder schoonmaakmiddelen of borstels een optimaal resultaat. De schijven kunnen worden gewassen in de wasmachine. Vervangende schijven zijn verkrijgbaar onder typenummer HR8041.
Recensies
vergeleken met het Philips D272-mondstuk